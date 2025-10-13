Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

«Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки

13 жовтня 2025, 21:54

«Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки

Евакуація з Костянтинівки. Фото: кадр із відео Евакуація з Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Поліцейські евакуювали родину з дитиною, маломобільного чоловіка та літнє подружжя з міста Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

П'ятирічну Ангеліну, її маму та бабусю евакуювали з приватного сектору. За словами матері, сім'я вже залишала небезпечну зону, але згодом повернулася. Однак останнім часом обстріли почастішали, а нещодавно російський дрон влучив у сусіднє подвір'я. За допомогою волонтерів сім'я попрямувала до рідних у безпечнішому регіоні.

Серед врятованих – маломобільний 90-річний чоловік. Раніше він разом з дружиною жили у селі Іванопілля. Під час обстрілів їхній будинок був зруйнований, а чоловік опинився під завалами. Після пережитого подружжя перебралося до родичів у Костянтинівку. Згодом стан пенсіонера погіршився, йому знадобилася медична допомога. Правоохоронці доправили його до лікарні, де він отримує необхідне лікування.

Співробітники поліції також вивезли подружжя разом з котом. Того дня вранці окупанти влучили у багатоповерхівку, де жили пенсіонери. Вони не постраждали.

Усі евакуйовані перебувають у безпечніших регіонах України.

Нагадаємо, що 13 жовтня російська авіація завдала ударів по Костянтинівці.

ТЕГИ

Місця
Костянтинівка
Організації
ЗС РФ Поліція
Інше
Війна евакуація Діти обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
