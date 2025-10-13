«Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки

Евакуація з Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Поліцейські евакуювали родину з дитиною, маломобільного чоловіка та літнє подружжя з міста Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



П'ятирічну Ангеліну, її маму та бабусю евакуювали з приватного сектору. За словами матері, сім'я вже залишала небезпечну зону, але згодом повернулася. Однак останнім часом обстріли почастішали, а нещодавно російський дрон влучив у сусіднє подвір'я. За допомогою волонтерів сім'я попрямувала до рідних у безпечнішому регіоні.



Серед врятованих – маломобільний 90-річний чоловік. Раніше він разом з дружиною жили у селі Іванопілля. Під час обстрілів їхній будинок був зруйнований, а чоловік опинився під завалами. Після пережитого подружжя перебралося до родичів у Костянтинівку. Згодом стан пенсіонера погіршився, йому знадобилася медична допомога. Правоохоронці доправили його до лікарні, де він отримує необхідне лікування.



Співробітники поліції також вивезли подружжя разом з котом. Того дня вранці окупанти влучили у багатоповерхівку, де жили пенсіонери. Вони не постраждали.



Усі евакуйовані перебувають у безпечніших регіонах України.

Нагадаємо, що 13 жовтня російська авіація завдала ударів по Костянтинівці.