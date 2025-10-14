Дрон проти мирних: у Преображенці під Запоріжжям загинуло подружжя

Фото: Запорізька ОВА

Двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожої атаки на село Преображенка під Запоріжжям. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.



Російський дрон уразив цивільний автомобіль у Пологівському районі. На місці загинув 53-річний чоловік, його 50-річна дружина померла від отриманих поранень.

Минулої доби російські війська завдали 532 удару по 14 населених пунктах Запоріжжя. Зокрема, ворог здійснив сім авіаударів по Барвінівці, Гуляйполю, Малинівці та Білогір'ю.

Крім того, 311 безпілотників різних типів, переважно FPV, атакували Тернувате, Біленьке, Плавні, Степове, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір'я.

По Степовому, Плавнях та Новоданилівці ворог зробив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано 210 артилерійських ударів по територіях Плавнів, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір'я.

За даними ЗОВА, за останній тиждень російські війська завдали понад 4,5 тисяч ударів по населених пунктах Запорізької області.

