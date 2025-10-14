Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Фронт: найважча ситуація в Донецькій області – на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках

14 жовтня 2025, 09:20

Фронт: найважча ситуація в Донецькій області – на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ на ранок 14 жовтня 2025 року, на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська не припиняють спроб наступу одразу на кількох напрямках фронту.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголово, Новоселівка, Карпівка, Торське, а також у напрямку Ольгівки, Лимана та Дробишево.

На Слов'янському напрямку російська армія здійснила сім штурмових дій поблизу Ямполя, Серебрянки та Григорівки. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував українські позиції у районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 21 атаку в районах Предтечино, Костянтинівки, Олександро-Шультіна, Щербинівки, Берестки, Русина Яру, Миколайпілля та Полтавки.

Найважча ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де Сили оборони України зупинили 65 атак противника. Бої тривають у районах Володимирівки, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Новоукраїнки, Новоекономічного, Балагану, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Миролюбівки, Дачного, Філії та у напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку українські війська відбили 28 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Воєнний аналітичний канал «PETRENKO ✙ Сводки» також повідомляє, що противник закрив «карман» на північ від Тернового і просунувся в районі Степового. Тривають запеклі бої за Олексіївку та східну частину Іванівки, де розширено «сіру зону».

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Новопавлівському напрямку також розширено сіру зону в районі балки на південь від Муравки.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Сіверському напрямку російські війська закріпилися в бліндажах на північному березі річки Кам'янка і продовжують атаки малими групами в районі селища Рудник та у напрямку Дронівки. Під Серебрянкою йдуть запеклі бої, частина території залишається під контролем противника.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Раніше ми писали, що в районі села Серебрянка Донецької області одна з найбільших ділянок «сірої зони» на лінії фронту, де характерний постійний тиск російської армії без конкретного закріплення чи контролю місцевості.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровський напрямок Олександрівський напрямок Костянтинівський напрямок
Інше
Сіра зона лінія фронту
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
усі новини
12:42
У Нижньогородській області РФ дрони вдарили по об'єкту енергетики
12:21
Окупанти завдали удару по гуманітарній колоні ООН під Херсоном
11:58
Росія прискорює підготовку до війни з НАТО — ISW
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
11:29
Удари по Покровській громаді: у поліції розповіли про загиблих під час обстрілів РФ
10:56
Російські війська обстріляли центр Слов'янська вранці 14 жовтня
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
10:25
Повітряний терор проти України: Зеленський закликав партнерів прискорити постачання систем ППО
10:10
Два райони Донецької області потрапили під російські удари за добу: в ОВА показали наслідки
09:49
Україну атакували 96 дронів, більшість збита ППО
09:49
ППО окупантів у критичному стані на Запорізькому напрямку
09:45
Росіяни дроном пошкодили адмінбудівлю у Слов'янську
09:31
За добу на Донеччині від ударів армії РФ загинули двоє людей, ще п'ять постраждали
09:20
Фронт: найважча ситуація в Донецькій області – на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках
08:28
Сьогодні Microsoft офіційно припиняє підтримку Windows 10
08:03
Дрон проти мирних: у Преображенці під Запоріжжям загинуло подружжя
22:51
Росія авіабомбами вдарила по медустанові у Харкові: виникла масштабна пожежа, поранені чотири людини
21:54
«Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки
21:09
Російська армія окупувала село у Дніпропетровській області – DeepState
20:37
«"Сіра зона" збільшилася»: у DeepState розповіли про ситуацію в районі Серебрянки під Сіверськом
усі новини
ВІДЕО
Наслідки авіаудару. Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
14 жовтня, 10:55
Наслідки удару по Харкову. Фото: кадр із відео Росія авіабомбами вдарила по медустанові у Харкові: виникла масштабна пожежа, поранені чотири людини
13 жовтня, 22:51
Евакуація з Костянтинівки. Фото: кадр із відео «Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки
13 жовтня, 21:54
Наслідки атаки на нафтобазу в окупованій Феодосії. Фото: соцмережі Атака на нафтобазу в окупованій Феодосії: пошкоджені 10 цистерн з паливом, евакуювали сотні людей
13 жовтня, 17:49
ЗСУ показали роботу ППО під час нічної атаки на Одеську область ЗСУ показали роботу ППО під час нічної атаки на Одеську область
13 жовтня, 14:14
Скріншот Російська 83-тя десантно-штурмова бригада заявила про втрати на фронті серед командирів
12 жовтня, 16:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір