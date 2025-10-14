Фронт: найважча ситуація в Донецькій області – на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ на ранок 14 жовтня 2025 року, на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська не припиняють спроб наступу одразу на кількох напрямках фронту.



На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголово, Новоселівка, Карпівка, Торське, а також у напрямку Ольгівки, Лимана та Дробишево.

На Слов'янському напрямку російська армія здійснила сім штурмових дій поблизу Ямполя, Серебрянки та Григорівки. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував українські позиції у районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 21 атаку в районах Предтечино, Костянтинівки, Олександро-Шультіна, Щербинівки, Берестки, Русина Яру, Миколайпілля та Полтавки.

Найважча ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де Сили оборони України зупинили 65 атак противника. Бої тривають у районах Володимирівки, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Новоукраїнки, Новоекономічного, Балагану, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Миролюбівки, Дачного, Філії та у напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку українські війська відбили 28 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Воєнний аналітичний канал «PETRENKO ✙ Сводки» також повідомляє, що противник закрив «карман» на північ від Тернового і просунувся в районі Степового. Тривають запеклі бої за Олексіївку та східну частину Іванівки, де розширено «сіру зону».

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Новопавлівському напрямку також розширено сіру зону в районі балки на південь від Муравки.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Сіверському напрямку російські війська закріпилися в бліндажах на північному березі річки Кам'янка і продовжують атаки малими групами в районі селища Рудник та у напрямку Дронівки. Під Серебрянкою йдуть запеклі бої, частина території залишається під контролем противника.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Раніше ми писали, що в районі села Серебрянка Донецької області одна з найбільших ділянок «сірої зони» на лінії фронту, де характерний постійний тиск російської армії без конкретного закріплення чи контролю місцевості.