За добу на Донеччині від ударів армії РФ загинули двоє людей, ще п'ять постраждали

На Донеччині від російських атак за минулу добу, 14 жовтня, загинули двоє людей, постраждали п'ять цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 13 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще 5 людей отримали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3686 осіб, отримали поранення — 8319 осіб. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожої атаки на село Преображенка у Запорізькій області.
Переможемо цензуру разом!