Росіяни дроном пошкодили адмінбудівлю у Слов'янську

Російські окупанти вночі у вівторок, 14 жовтня, вдарили по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, обстріл стався близько 02:50, росіяни використали БПЛА «Герань-2».
«Влучання в адміністративну будівлю в центральній частині», — додав він.
Раніше ми писали, що на Донеччині від російських атак за минулу добу, 14 жовтня, загинули двоє людей, постраждали п'ять цивільних.
