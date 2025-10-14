Росіяни дроном пошкодили адмінбудівлю у Слов'янську

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти вночі у вівторок, 14 жовтня, вдарили по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, обстріл стався близько 02:50, росіяни використали БПЛА «Герань-2».



«Влучання в адміністративну будівлю в центральній частині», — додав він.



Раніше ми писали, що на Донеччині від російських атак за минулу добу, 14 жовтня, загинули двоє людей, постраждали п'ять цивільних.

