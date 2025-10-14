ППО окупантів у критичному стані на Запорізькому напрямку

Запорізький напрямок. Фото: АТЕШ

Агент воєнного руху українців та кримських татар «АТЕШ» повідомляє про серйозні несправності у системах протиповітряної оборони окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

За даними джерел у підрозділах ППО противника, техніка перебуває у практично катастрофічному стані: санкції, удари Сил оборони України по ремонтних підприємствах та виробничі дефекти призвели до масових відмов зенітних комплексів, включаючи ЗРК «Тор».



Гостра нестача справних установок змушує окупантів застосовувати нестандартні методи — для перекидання пускових модулів до позицій використовують тягачі. Така практика робить комплекси надзвичайно уразливими та фактично перетворює дорогі системи на легкі цілі для точкових ударів.

Окрему проблему становить дефіцит комплектуючих. Підприємства військової промисловості, що працюють в умовах підвищеного навантаження, випускають неякісні деталі, які швидко виходять з ладу під час експлуатації.

Кожен виявлений комплекс ППО із зазначенням координат та режиму роботи — це потенційна можливість для Сил оборони України завдати прицільного удару. За оцінкою джерел «АТЕШ», система ППО окупантів на Запорізькому напрямку зазнає серйозних навантажень і «тріщить по швах».

Нагадаємо, українські безпілотники 6 та 13 жовтня атакували нафтобазу АТ «Морський нафтовий термінал» у місті Феодосія в окупованому Криму. Після атаки 6 жовтня нафтовий термінал горів кілька днів.