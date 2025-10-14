Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Україну атакували 96 дронів, більшість збита ППО

14 жовтня 2025, 09:49

Україну атакували 96 дронів, більшість збита ППО

Збитий БПЛА. Збитий БПЛА.

В ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) російська армія запустила по Україні 96 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30, силами протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 69 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на одній з них.

«Атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!», — підкреслили в Повітряних Силах.

Нагадаємо, двоє мирних жителів загинули в результаті ворожої атаки на село Преображенка в Запорізькій області.

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
ППО України Гербера Атака БПЛА Шахед
Організації
Повітряні сили ЗСУ

