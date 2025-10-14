Україну атакували 96 дронів, більшість збита ППО

Збитий БПЛА.

В ніч на 14 жовтня (з 19:00 13 жовтня) російська армія запустила по Україні 96 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 08:30, силами протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 69 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.







Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на одній з них.



«Атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!», — підкреслили в Повітряних Силах.

Нагадаємо, двоє мирних жителів загинули в результаті ворожої атаки на село Преображенка в Запорізькій області.