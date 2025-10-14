Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Два райони Донецької області потрапили під російські удари за добу: в ОВА показали наслідки

14 жовтня 2025, 10:10

Два райони Донецької області потрапили під російські удари за добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 13 жовтня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.

«Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено 5 будинків. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і склад. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено 2 будинки і крамницю. У Новому Кавказі Олександрівської громади пошкоджено 2 фермерські приміщення. В Олексієво-Дружківці пошкоджено гараж. У Костянтинівці 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, храм, крамницю і торговельний центр, 3 автівки; у Молочарці пошкоджено 3 приватні будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці.

Раніше ми писали, що російські окупанти вночі у вівторок, 14 жовтня, вдарили по Слов'янську Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
усі новини
12:42
У Нижньогородській області РФ дрони вдарили по об'єкту енергетики
12:21
Окупанти завдали удару по гуманітарній колоні ООН під Херсоном
11:58
Росія прискорює підготовку до війни з НАТО — ISW
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
11:29
Удари по Покровській громаді: у поліції розповіли про загиблих під час обстрілів РФ
10:56
Російські війська обстріляли центр Слов'янська вранці 14 жовтня
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
10:25
Повітряний терор проти України: Зеленський закликав партнерів прискорити постачання систем ППО
10:10
Два райони Донецької області потрапили під російські удари за добу: в ОВА показали наслідки
09:49
Україну атакували 96 дронів, більшість збита ППО
09:49
ППО окупантів у критичному стані на Запорізькому напрямку
09:45
Росіяни дроном пошкодили адмінбудівлю у Слов'янську
09:31
За добу на Донеччині від ударів армії РФ загинули двоє людей, ще п'ять постраждали
09:20
Фронт: найважча ситуація в Донецькій області – на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках
08:28
Сьогодні Microsoft офіційно припиняє підтримку Windows 10
08:03
Дрон проти мирних: у Преображенці під Запоріжжям загинуло подружжя
22:51
Росія авіабомбами вдарила по медустанові у Харкові: виникла масштабна пожежа, поранені чотири людини
21:54
«Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки
21:09
Російська армія окупувала село у Дніпропетровській області – DeepState
20:37
«"Сіра зона" збільшилася»: у DeepState розповіли про ситуацію в районі Серебрянки під Сіверськом
усі новини
ВІДЕО
Наслідки авіаудару. Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
14 жовтня, 10:55
Наслідки удару по Харкову. Фото: кадр із відео Росія авіабомбами вдарила по медустанові у Харкові: виникла масштабна пожежа, поранені чотири людини
13 жовтня, 22:51
Евакуація з Костянтинівки. Фото: кадр із відео «Вже виїжджали, але потім повернулися»: поліцейські евакуювали сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з Костянтинівки
13 жовтня, 21:54
Наслідки атаки на нафтобазу в окупованій Феодосії. Фото: соцмережі Атака на нафтобазу в окупованій Феодосії: пошкоджені 10 цистерн з паливом, евакуювали сотні людей
13 жовтня, 17:49
ЗСУ показали роботу ППО під час нічної атаки на Одеську область ЗСУ показали роботу ППО під час нічної атаки на Одеську область
13 жовтня, 14:14
Скріншот Російська 83-тя десантно-штурмова бригада заявила про втрати на фронті серед командирів
12 жовтня, 16:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір