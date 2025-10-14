Два райони Донецької області потрапили під російські удари за добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 13 жовтня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.



«Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:



Краматорський район. У Святогірську пошкоджено 5 будинків. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і склад. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено 2 будинки і крамницю. У Новому Кавказі Олександрівської громади пошкоджено 2 фермерські приміщення. В Олексієво-Дружківці пошкоджено гараж. У Костянтинівці 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, храм, крамницю і торговельний центр, 3 автівки; у Молочарці пошкоджено 3 приватні будинки.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці.



Раніше ми писали, що російські окупанти вночі у вівторок, 14 жовтня, вдарили по Слов'янську Донецької області.

