Повітряний терор проти України: Зеленський закликав партнерів прискорити постачання систем ППО

У ніч на 14 жовтня Росія знову продовжила повітряні атаки проти українських міст та об'єктів інфраструктури. Основною ціллю, як наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, знову стала енергетична система країни.

«Цієї ночі повітряний терор Росії проти наших міст та інфраструктури продовжився. Головні цілі — наша енергетика», — повідомив глава держави.



За його словами, в атаці брали участь 96 ударних дронів, більшість із яких вдалося збити, проте не всі. «Вчора ввечері ворог завдав ударів авіабомбами по Харкову, по міській лікарні. Постраждали 57 людей. Це абсолютно терористичний, цинічний удар по місцю, де рятують життя», — наголосив президент.

Також, за його словами, ударів було завдано по енергетичних об'єктах Харківщини, а в Кіровоградській області пошкоджено цивільну інфраструктуру, включаючи залізничні об'єкти у двох населених пунктах. На Сумщині атаки припали по енергетиці та промислових підприємствах, а на Донеччині — по інших об'єктах інфраструктури.



Президент зазначив, що Росія щодня та щоночі атакує електростанції, лінії електропередачі та газові об'єкти. «Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів по життю. Партнери знають, що для цього потрібні Patriot, NASAMS, SAMP/T та інші життєво важливі системи. Ми розраховуємо на дії США, Європи та всіх, хто має в своєму розпорядженні такі засоби і може допомогти захистити наших людей», — заявив він.



За словами Зеленського, Україна потребує достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб закрити небо від ракет, дронів та авіабомб. «Тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс», — підкреслив президент.

