Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках

Наслідки авіаудару.

Українська авіація завдала високоточного удару по будівлі, де перебували російські військові. Відео опублікував архів кадрів російсько-української війни WarArchive.



За попередніми даними, удар був завданий по тимчасово окупованому місту Олешки в Херсонській області.



Раніше повідомлялося, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили сім районів зосередження особового складу і техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.