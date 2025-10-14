Російські війська обстріляли центр Слов'янська вранці 14 жовтня

Слов'янськ зазнав повторного обстрілу 14 жовтня

Близько 10:00, 14 жовтня, російські війська завдали удару по Слов'янську на Донеччині. Під обстріл потрапив центр міста. Це повторна атака. Вночі Слов'янськ росіяни атакували дроном.

Як повідомили в міській адміністрації, ворог наніс балістичний удар по мкр-ну Східний. Пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок обстрілу в центральній частині міста зафіксовано вибухи. З боку району Целинка у напрямку Цегляного-Курорту спостерігається стовп диму. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти вночі у вівторок, 14 жовтня, вдарили по Слов'янську Донецької області. Дроном пошкоджено адміністративну будівлю. Внаслідок атаки постраждалих немає.