Удари по Покровській громаді: у поліції розповіли про загиблих під час обстрілів РФ

У Покровській громаді продовжують фіксувати вбивства місцевого населення армією РФ. Відомо, що троє людей загинули внаслідок ударів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
У відомстві уточнили, що 12 жовтня близько 22:00 стався обстріл села Гришине. Загинув чоловік 1945 року народження.
У поліції розповіли, що 7 жовтня увечері росіяни атакували східну частину Покровська, внаслідок удару загинув чоловік 1967 року народження.
Крім того, 3 вересня о 15:00 армія РФ завдала удару по приватному сектору центральної частини Покровська. Загинув 25-річний місцевий мешканець.
У трьох випадках зруйновано або пошкоджено приватні будинки.
Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 13 жовтня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки.
