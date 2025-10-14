Окупанти завдали удару по гуманітарній колоні ООН під Херсоном

Результат атаки на автомобіль місії ООН.

Росія знову показала своє справжнє обличчя, атакувавши гуманітарну місію в Херсонській області. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Вранці в Білозерській громаді окупанти прицільно били з дронів і артилерії по вантажівках Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine).



Чотири білих автомобілі з маркуванням місії везли допомогу мирним жителям. Один з них згорів, другий отримав серйозні пошкодження, ще два вдалося вивести з-під обстрілу. На щастя, ніхто не постраждав.



«Сьогодні "друга армія світу" перемогла кілька тонн гуманітарної допомоги. Терористи — більше тут сказати нічого», — зазначив Прокудін.

Раніше Зеленський закликав партнерів прискорити постачання систем ППО через повітряний терор проти України.