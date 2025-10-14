Армія РФ завдала удару по Краматорській громаді: пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували Краматорську громаду. Фото: Краматорська МВА

Окупаційні війська РФ вночі у вівторок, 14 жовтня, дроном обстріляли приватний сектор Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 01:00, із застосуванням БПЛА V2U, російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться у повідомленні.



Пошкоджено шість будинків.





Крім того, о 22:34 стався обстріл — ударний БПЛА «Блискавка-2» потрапив до асфальтного покриття в одному з мікрорайонів міста. Пошкоджено скління вікон трьох багатоповерхівок, магазин та дорожнє полотно.





Інформація про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 13 жовтня, атакували ряд населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях