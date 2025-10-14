На дорозі в Костянтинівці знайшли тіло загиблої людини

У Костянтинівці Донецької області на дорозі виявили тіло загиблої людини. Відео з місця події з'явилося в місцевих Telegram-каналах — спочатку його опублікували в TikTok.



На кадрах видно, як водій, імовірно волонтер, повільно їде зруйнованим містом і зупиняється біля тіла, що лежить посеред дороги. Дорога частково накрита сіткою від дронів, а в підписі до ролика Костянтинівку називають «містом мертвих».



За даними місцевої влади, за останню добу в результаті російських атак у Костянтинівці загинули дві людини, ще п'ятеро дістали поранення.