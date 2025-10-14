НАТО не зобов'язане збивати російські літаки — Рютте

МіГ-31 РФ.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що «не завжди потрібно збивати російські літаки, якщо вони входять до нашого повітряного простору». Відео із подібною заявою Рютте опублікував Telegram-канал «Останній капіталіст».



«Якби ми були слабкими, можна було б подумати: "ми слабкі, тому потрібно негайно показати — коли вони входять в наш повітряний простір, ми їх збиваємо"», — додав він.



Однак, за його словами, якщо літак не становить загрози, а альянс значно сильніший, «питання вимагає пропорційної реакції — при цьому важливо чітко дати зрозуміти Росії, що ми не задоволені такими вторгненнями».

Нагадаємо, три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Вони були там 12 хвилин.