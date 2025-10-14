Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Білорусі заявили, що передача Україні Tomahawk призведе до ядерної війни

14 жовтня 2025, 14:38

Лукашенко заявив, що буде, якщо Україна отримає Tomahawk. Фото: «БЕЛТА» Лукашенко заявив, що буде, якщо Україна отримає Tomahawk. Фото: «БЕЛТА»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що передача Україні американських крилатих ракет Tomahawk веде до ескалації та ядерної війни. Про це повідомляє білоруське видання «БЕЛТА».

Лукашенко додав, що нібито росіяни та керівництво Росії націлені на те, щоби встановити мир в Україні.

«Жодні «Томагавки» питання не вирішать. Це ескалює ситуацію до ядерної війни. Напевно, це найкраще розуміє Дональд Трамп, який не поспішає віддавати цю смертоносну зброю і дозволяти бити в глиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський», — сказав він.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп схвалить передачу Україні крилатих ракет Tomahawk «у невеликій кількості», щоб підштовхнути Росію до переговорів.

