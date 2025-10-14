Єврокомісія оштрафувала на 157 мільйонів євро Gucci, Chloé та Loewe за цінову змову

Ілюстративне фото

Європейська комісія оштрафувала модні будинки Gucci, Chloé та Loewe на загальну суму понад 157 мільйонів євро за порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомляється на сайті відомства.

Як встановило розслідування, бренди штучно обмежували свободу рітейлерів встановлювати ціни на їхню продукцію — як в інтернеті, так і в офлайнмагазинах. За даними ЄК, компанії нав'язували незалежним продавцям власні цінові правила, фактично позбавляючи їхнього права призначати знижки або варіювати вартість товарів. Під «контроль» потрапляв практично весь асортимент — від одягу та взуття до сумок та аксесуарів.



Як повідомляється, Gucci, Chloé та Loewe втручалися в комерційну політику своїх партнерів, зобов'язуючи їх не виходити за межі рекомендованих роздрібних цін, максимальних знижок та встановлених періодів розпродажів. У деяких випадках бренди зовсім забороняли пропонувати покупцям якісь знижки — навіть тимчасово.



«Такі практики позбавляють споживачів можливості обирати і змушують платити більше за товари преміум-класу», — заявили в пресслужбі Єврокомісії.

Gucci, Chloé та Loewe — компанії з офісами в Італії, Франції та Іспанії — відомі своєю розкішною продукцією, від шкіргалантереї до дизайнерського одягу. Однак у цьому випадку їхнє прагнення «контролю над брендом» зайшло надто далеко: порушення охопило всю Європейську економічну зону (ЄЕЗ).

При цьому штрафи могли бути ще вищими — Єврокомісія знизила їх розмір завдяки співпраці компаній з антимонопольними органами.