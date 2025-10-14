Колишнього народного депутата Іванющенка заочно заарештували

У вівторок, 14 жовтня, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього народного депутата Юрія Іванющенка. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Його звинувачують у заволодінні 18 га державної землі під ринком «Столичний» на Софіївській Борщагівці на суму понад 160 млн. грн.
За даними слідства, Іванющенко може бути або в РФ, або на окупованих територіях України.
Як уточнюється, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екс-нардепом та забудовником щодо контролю над розташованим у передмісті Києва оптовим ринком сільськогосподарської продукції у підприємця виник намір вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.
Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному суспільству, ці ділянки на підставі уявних угод було продано трьом товариствам, пов'язаним із забудовником.
У процесі врегулювання конфлікту забудовник та екс-нардеп підписали мирову угоду про спільне використання земельного масиву, зокрема для забудови. У вересні 2021 року довірена особа екс-депутата увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.
