Колишнього народного депутата Іванющенка заочно заарештували

14 жовтня 2025, 16:14

Колишнього народного депутата Іванющенка заочно заарештували

Іванющенка заочно заарештували. Фото: parlament.ua

У вівторок, 14 жовтня, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього народного депутата Юрія Іванющенка. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Його звинувачують у заволодінні 18 га державної землі під ринком «Столичний» на Софіївській Борщагівці на суму понад 160 млн. грн.

За даними слідства, Іванющенко може бути або в РФ, або на окупованих територіях України.

Як уточнюється, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екс-нардепом та забудовником щодо контролю над розташованим у передмісті Києва оптовим ринком сільськогосподарської продукції у підприємця виник намір вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному суспільству, ці ділянки на підставі уявних угод було продано трьом товариствам, пов'язаним із забудовником.

У процесі врегулювання конфлікту забудовник та екс-нардеп підписали мирову угоду про спільне використання земельного масиву, зокрема для забудови. У вересні 2021 року довірена особа екс-депутата увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

Раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для фігуранта справи про корупцію при закупівлі засобів радіоелектронної боротьби — колишнього голови Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. Його взяли під варту на 60 діб.

Події
арешт
