Постраждала дитина під час обстрілу прифронтового Херсона

Російська армія вдень у вівторок, 14 жовтня, вдарила по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки постраждала маленька дитина. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



З його слів, обстріл стався близько 13:00.



«Ворожий снаряд «прилетів» до будинку, де була дівчинка, якій лише півтора місяця. Вона отримала вибухову травму та гостру реакцію на стрес», — уточнив він.



Прокудін додав, що зараз дитина перебуває у лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що Росія атакувала гуманітарну місію на Херсонщині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях