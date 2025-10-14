У Дружківці відділення ПФУ тимчасово зупиняє прийом громадян

Відділення Пенсійного фонду у місті Дружківці Донецької області тимчасово припиняє прийом цивільного населення через російські обстріли. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з ускладненням ситуації з безпекою, з метою збереження життя та здоров'я працівників та відвідувачів, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області повідомляє про тимчасове зупинення прийому громадян у місті Дружківці», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що мешканці можуть отримати консультації дистанційно — за телефонами гарячої лінії Головного управління або через електронні сервіси Пенсійного фонду України — 0800400870, 0800406360, 080040637, 38066530843.





Нагадаємо, російські війська обстрілюють Дружківку. Зокрема, 7 жовтня російські війська кілька разів ударили по місту. Поранення отримали четверо чоловіків 19, 42, 48 та 51 роки та 60-річна жінка. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкове поранення, черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузію, садна, забиті місця та поверхневі рани. Їм надали медичну допомогу. Пошкоджено 29 приватних будинків та п'ятиповерхівку

