У СБУ пояснили, чому Зеленський позбавив Труханова українського громадянства

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Труханов у Телеграм

Комісія при президенті України з громадянства ухвалила рішення про припинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Таке рішення ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки та затверджено указом Володимира Зеленського.



Як встановила СБУ, станом на сьогодні чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.



«Так, згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року вже після початку агресії проти України та окупації Криму, частин Донецької та Луганської областей Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий терміном на 10 років і зараз є чинним документом. Що стосується внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів і в результаті суд у Московській області скасував його внутрішній паспорт. Однак у додаткових поясненнях сказав, що скасування чи відмова особи від цього документа «не тягне позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній основі». Таким чином Труханов досі залишається громадянином країни-агресора», – заявили в СБУ.



У спецслужбі стверджують, що мер Одеси також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

