ЗСУ просунулися на понад 1,5 кілометра на Покровському напрямку – Сирський

Український військовий. Фото: 42-га механізована бригада ЗСУ

Попри невдалі спроби російської армії просунутися на деяких напрямках, ЗСУ за минулу добу провели пошук та знищення окупантів на території 3,4 квадратних кілометра у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися до 1,6 кілометра.



«Загалом за час Добропільської операції звільнено 182,4 квадратних кілометра, зачищено від ДРГ противника – 224,7 квадратних кілометра», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що 13 жовтня російська армія з двох сторін намагалася прорватися у місто Мирноград на Донеччині, ЗСУ відбили атаки та знищили техніку загарбників.