На Слов'янському напрямку кількість штурмів зменшилася, але втрати російських військ зросли – ЗСУ

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта DeepState

На Слов'янському напрямку активність російської армії впала. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, якщо минулого місяця середньодобова кількість штурмових дій була 21, то сьогодні це 11.



«Активність знизилася, зокрема, ми вважаємо через погодні умови. Однак, попри те, що кількість штурмових дій зменшилася, особового складу ми знищуємо більше. Якщо минулого місяця в середньому за добу знищували 65-69 військовослужбовців РФ, то на сьогодні це 93. Це швидше за все пов'язано з тим, що на Слов'янському напрямку активно працюють наші оператори FPV-дронів і знищують особовий склад противника, який рухається, у тому числі хаотично, малими піхотними групами», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на понад 1,5 кілометра на Покровському напрямку.