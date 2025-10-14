Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Азов» та ЗСУ не дали російській армії захопити Шахове під Добропіллям: окупанти втратили бронетехніку
14 жовтня 2025, 21:31

«Азов» та ЗСУ не дали російській армії захопити Шахове під Добропіллям: окупанти втратили бронетехніку

Удар по російській бронетехніці під Добропіллям. Фото: кадр із відео Удар по російській бронетехніці під Добропіллям. Фото: кадр із відео

13 жовтня російські війська здійснили спробу проведення механізованих штурмів українських позицій під містом Добропілля Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу «Азов» НГУ.

У наступ загарбники кинули 16 одиниць важкої бронетехніки: танки, БМП та МТЛБ. Атаки відбувалися у напрямку міста Мирноград та села Разіне. Основні зусилля ЗС РФ сконцентрували на захопленні села Шахове.

«Тактика ворога залишається незмінною. У першій хвилі наступу йдуть мотоциклісти, за якими виступає бронетехніка з піхотою на борту. Використовуючи РЕБ для придушення безпілотників підрозділів Сил оборони України, колони мали намір ввезти до населених пунктів піхотинців, які після десантування мали закріпитись і згодом розпочати наступальні дії з метою захоплення цих населених пунктів», – розповіли в «Азові».

Внаслідок оборонних дій знищені дев'ять бойових машин піхоти, чотири бронетранспортери, три танки та три мотоцикли. Підтверджені втрати росіян склали 78 військовослужбовців.

«Завдяки завчасному мінуванню та скоординованим діям підрозділів Сил оборони України, насамперед артилерійських розрахунків бригад ЗСУ, підрозділів НГУ та екіпажів Сил безпілотних систем, плани ворога були зірвані», – зазначили у корпусі.

Нагадаємо, що 13 жовтня російська армія з двох сторін намагалася прорватися у місто Мирноград на Донеччині, ЗСУ відбили атаки та знищили техніку загарбників.

