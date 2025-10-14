Російські війська зайняли виступ на Комар у Донецькій області – DeepState

Виступ на Комар. Фото: карта DeepState

Російська армія зайняла виступ у районі селища Перебудова, сіл Мирне та Комар Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, ЗСУ втратили виступ на Комар.



«Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змістив акцент на інші ділянки відрізка, це була можливість утримувати ці позиції. На жаль, останніми тижнями було важче, адже ворог періодично почав робити зачистки й поступово позиції почали втрачатися. Частина позицій була просто знищена артилерією та дронами. Усі бійці отримали поранення, деякі були змушені виходити самотужки», – заявили в DeepState.

