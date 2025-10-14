Українська армія відбила масований штурм та знищила бронетехніку російських військ на Костянтинівському напрямку

Днями російські окупанти здійснили спробу масованого механізованого штурму на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили у батальйоні безпілотних систем Black Raven 93-ї механізованої бригади ЗСУ.
Бійці Black Raven спільно з іншими підрозділами 93-ї ОМБр та суміжниками з інших бригад відбили штурм.
Судячи з відео, українські військові уразили танки Т-72, БТР-80, БТР-82 та БМП-2.
Нагадаємо, що Росія останніми тижнями накопичувала бронетанкову техніку для активних штурмів під містом Покровськ Донецької області.