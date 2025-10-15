Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українські війська уразили російський склад боєприпасів поблизу окупованої Макіївки
15 жовтня 2025, 09:31

Українські війська уразили російський склад боєприпасів поблизу окупованої Макіївки

Окупована Макіївка. Фото: карта DeepState Окупована Макіївка. Фото: карта DeepState

Вночі 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили російський склад боєприпасів поблизу окупованого міста Макіївка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Також українські війська уразили радіолокаційну станцію П-18 у селі Красна Поляна в захопленому Криму та пункт управління БПЛА російської армії в окупованому місті Олешки на Херсонщині.

Нагадаємо, що українська армія відбила масований штурм та знищила бронетехніку російських військ на Костянтинівському напрямку.

ТЕГИ

Місця
Крим Макіївка Олешки
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна БПЛА склад боєприпасів
10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
