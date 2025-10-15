Українські війська уразили російський склад боєприпасів поблизу окупованої Макіївки

Окупована Макіївка. Фото: карта DeepState

Вночі 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили російський склад боєприпасів поблизу окупованого міста Макіївка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Також українські війська уразили радіолокаційну станцію П-18 у селі Красна Поляна в захопленому Криму та пункт управління БПЛА російської армії в окупованому місті Олешки на Херсонщині.

Нагадаємо, що українська армія відбила масований штурм та знищила бронетехніку російських військ на Костянтинівському напрямку.