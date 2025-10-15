Літак РФ вперше «впустив» авіабомбу поблизу зі стратегічним аеродромом у Саратовській області

Російський літак «упустив» бомбу. Фото: ASTRA

Російський літак вперше упустив авіаційну бомбу на Енгельс Саратовської області поблизу зі стратегічним аеродромом. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.



Як зазначається, 12 жовтня у полі в районі села Квасніковка, яке входить до складу міста Енгельс, із російського літака нештатно зійшла авіаційна бомба (ФАБ-500). Авіабомба не вибухнула, інформації про постраждалих і жертв немає.



В Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Крім того, з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.



Раніше ми писали, що у російській Білгородській області російський літак «упустив» ракету Р-27. Інцидент стався у селі Микільське Бєлгородської області.

