Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорську: пошкоджено будинки

У вівторок, 14 жовтня, пізно ввечері російські війська обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
Як зазначається, удар стався о 23.25.
«З застосуванням БПЛА «Герань-2» російські війська завдали удару по приватному сектору громади. Пошкоджено вісім будинків», — зазначається у повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що за 14 жовтня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у місті Добропіллі та селищі Райське.
Переможемо цензуру разом!