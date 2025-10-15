Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорську: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

У вівторок, 14 жовтня, пізно ввечері російські війська обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, удар стався о 23.25.



«З застосуванням БПЛА «Герань-2» російські війська завдали удару по приватному сектору громади. Пошкоджено вісім будинків», — зазначається у повідомленні.



Обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що за 14 жовтня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у місті Добропіллі та селищі Райське.

