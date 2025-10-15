Агент «АТЕШ» вивів з ладу техніку РФ «солодким подарунком»

Агент «АТЕШ» засипає цукор у паливний бак.

На Куп'янському напрямку російська машина не змогла вийти на бойове завдання через «солодкий подарунок». Про це повідомляє рух опору українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними організації спротиву, агент «АТЕШ», що діє у складі 30-го інженерно-саперного полку РФ, провів успішну диверсію — він засипав цукор у паливний бак однієї з транспортних машин окупантів.



В результаті техніка виведена з ладу і чекає на тривалий ремонт. Машина повинна була відправитися в зону бойових дій, однак через відмову двигуна не змогла покинути розташування.



«Ми продовжуємо системну роботу, спрямовану на зниження не тільки боєздатності, але і бойового духу ворога. Кожна подібна дія безпосередньо впливає на здатність окупантів до подальшої агресії», — йдеться в повідомленні «АТЕШ».