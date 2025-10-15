Українські війська просунулися у Сумській та Запорізькій областях – ISW

Ситуація у Сумській області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Сумській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що українські війська просунулися в центрі села Олексіївка.



Також ЗСУ нещодавно просунулися на Запоріжжі. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що українські сили просунулися на південь від селища Степногірськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу сталося п'ять боєзіткнень, на Оріхівському – окупанти наступали п'ять разів, у тому числі поблизу Степногірська.

Нагадаємо, що на Слов'янському напрямку кількість штурмів зменшилася, але втрати російських військ зросли.