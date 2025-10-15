РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях

Активісти руху опору «Жовта стрічка» повідомляють, що окупаційна влада планує обладнати весь громадський транспорт на тимчасово окупованих територіях камерами спостереження.



Відповідну постанову вже направлено до окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму.



За даними активістів, Кремль доручив чиновникам визначити, де можна скоротити місцеві бюджети наступного року, щоб спрямувати кошти на реалізацію цієї ініціативи. Камери планують встановлювати й у міжміських маршрутних таксі приватних перевізників.



«Загальна ідея росіян — стандартна: ще більше посилити контроль над людьми», — зазначили в русі «Жовта стрічка».