Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини понад 30 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських обстрілів потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, господарче приміщення і гараж. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 2 багатоповерхівки, у Райгородку — 16 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено 7 будинків і гараж. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, фермерське і виробниче приміщення, адмінбудівлю і авто. У Степанівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, господарче приміщення, майстерню і 2 склади. У Дружківці пошкоджено будинок; у Райському 1 людина загинула і 1 поранена. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок і автомобіль.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці.



Раніше ми писали, що в ніч на 15 жовтня (з 22.50 14 жовтня) Росія атакувала Україну 113 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших.

