ЗС РФ безуспішно намагаються прорватися до Маяка під Добропіллям

Російські війська продовжують безрезультатні спроби прорватися до населеного пункту Маяк на Добропільському напрямку. Про це повідомив OSINT-аналітик Playfra в мережі X (Twitter).
«Маяк вже два тижні перебуває під контролем України», — зазначив аналітик.
За його даними, окупанти регулярно намагаються просочитися всередину села і проникнути навіть у підвали, проте всі атаки залишаються безрезультатними. Лише окремі невеликі групи досягають околиць Маяка, де ховаються, не маючи можливості закріпитися.
Раніше повідомлялося, що російські сили 51-ї армії продовжують наступ у напрямку траси біля Новоекономічного, прагнучи оточити Мирноград.
