РФ вдарила по будівлі ДСНС у Добропіллі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджено двері та стелю. На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежна техніка залишилася неушкодженою», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що рятувальники продовжують нести службу та допомагати людям. Цей обстріл є ще одним доказом того, що росіяни цинічно б'ють навіть за тими, хто щодня рятує життя.



Раніше ми писали, що за 14 жовтня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у місті Добропіллі та селищі Райське.

