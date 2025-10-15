СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари російської армії на Краматорськ та його околиці

Затриманий агент ФСБ у Краматорську. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який на замовлення ФСБ коригував ракетно-бомбові та дронові атаки російських військ на місто Краматорськ та його околиці. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За координатами фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах та логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади «Лють» НПУ, які воюють на Східному фронті.



Щоб розвідати потрібні об'єкти, ФСБ завербувала 52-річного місцевого безробітного. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.



Для виконання завдання агент обходив територію громади та позначав на Google-картах об'єкти з найбільшим зосередженням особового складу та військової техніки. Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських військ.



Співробітники СБУ завчасно викрили агента та провели комплексні заходи щодо забезпечення безпеки локацій Сил оборони України. На фінальному етапі спецоперації чоловіка затримали. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами роботи на загарбників.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що суд виніс вирок агенту ФСБ, який наводив удари військ РФ на Краматорському напрямку.