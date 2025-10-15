ВМФ Швеції переслідував підводний човен РФ у Балтійському морі

Протягом двох днів шведські винищувачі та військові кораблі переслідували російський підводний човен у Балтійському морі. Про це повідомили у командуванні ВМС Швеції.
За даними військових, виявлений підводний човен — багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу Kilo. До цього класу належить і «Новоросійськ», який нещодавно бачили біля берегів Франції, а пізніше — в Північному морі, де його буксирували до датських проток.
Шведські військові поки не можуть підтвердити, що це саме «Новоросійськ».
Раніше повідомлялося, що російський корабель у Балтиці взяв на приціл французький літак-розвідник.
