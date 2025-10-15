Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині

Російський окупант Олексій Котовський. Фото: ASTRA

Неодноразово судимого російського військовослужбовця з Читинської області РФ підозрюють у зґвалтуванні 22-річної дівчини в окупованому місті Зугрес Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



Він зґвалтував дівчину, погрожуючи їй ножем. Йдеться про 29-річного Олексія Котовського, який служив у військовій частині 41869. Чи затриманий окупант – невідомо.



У 2012 році Котовський вбив чоловіка, вдаривши його кілька разів ножем у груди та спину. Разом зі спільниками вони вкрали гаманець вбитого. Також він був судимий за зберігання наркотиків у великому розмірі.



Коли саме чоловік уклав контракт та вирушив на війну з Україною – невідомо. Судячи з соцмереж Котовського, в Росії у нього є дружина.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео.