Росія має план подальшого військового використання території Білорусі – розвідка

Президент України Володимир Зеленський та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Фото: ОПУ

15 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі.



«На цьому етапі не робитимемо інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати», – наголосив президент.

