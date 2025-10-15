Канада так і не передала Україні 25 бронемашин, обіцяних 2023 року

Канадська гусенична легка броньована машина — не та, яку обіцяли передати Україні, помічена в Латвії наприкінці лютого. Фото: CBC News

Україна досі не отримала 25 відремонтованих легких броньованих машин, які Канада пообіцяла передати ще у вересні 2023 року. Про це пише канадське видання CBC News.



Незважаючи на те, що Міністерство національної оборони Канади майже два роки тому передало списану техніку компанії з провінції Онтаріо для реконструкції, транспортні засоби досі залишаються у підвішеному стані через бюрократичні та корпоративні проблеми.



Канадська комерційна корпорація (CCC), відповідальна за міжнародні угоди, включила проєкт до свого весняного звіту 2025 року під пунктом «воєнні транспортні засоби». Проте вже у червневому звіті того ж року контракт зник зі списку.



За даними CBC, компанія підписала з урядом угоду про нерозголошення, що викликало подив у опозиції. Консервативний депутат та критик з питань оборони Джеймс Безан заявив, що угода, ймовірно, зірвалася.



«Неясно, чому уряд відмовився від обіцянки поставити хоча б 25 машин, щоб допомогти Україні захистити своїх солдатів», — зазначив Безан. Він додав, що «приголомшений рішенням влади приховувати деталі угоди, якої, схоже, не існує».

