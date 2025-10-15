ЗСУ знищують окупантів на островах біля Херсона

Удар дрона по катеру ЗС РФ.

На Херсонському напрямку триває стабільна утилізація російських загарбників. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

Мапа на Придніпровському напрямку.

За його словами, ворог продовжує намагатися висаджуватися на островах, використовуючи саморобні плоти, човни й навіть гумові камери. Всі ці спроби закінчуються провалом — тіла ліквідованих окупантів стають «продовольчим забезпеченням для раків».



В Олешках також було знищено черговий екіпаж ворожих операторів БПЛА.



«На жаль, Херсон постійно тероризують: окупанти полюють за цивільними та екстреними службами. На лівому березі вони обстрілюють місцевих жителів, намагаючись дискредитувати ЗСУ», — зазначив боєць.



Крім того, 40-ва окрема бригада берегової оборони Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ показала, як українські військові виявляють ворожі човни з десантом, супроводжують цілі та завдають точних ударів, знищуючи росіян.



Згідно з ранковим звітом Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог не проводив наступальних дій на Придніпровському напрямку.



Тим часом командир мінометного розрахунку з позивним Boston іронічно прокоментував заяви росіян про «захоплення острова Корабел», який насправді є районом міста Херсон.

ЗС РФ «заявили про захоплення» острова у Херсоні.

На карті аналітичного проєкту DeepState зазначено, що ця ділянка фронту навіть не входить у «сіру зону».

«Я скучив за цією рубрикою каца****их перемог на папері», — додав Boston.