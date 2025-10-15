Норвегія збільшить допомогу Україні у 2026 році: деталі

Уряд Норвегії наступного року планує збільшити громадянську підтримку Україні на 15 мільярдів норвезьких крон (1,5 мільярда доларів). Допомога сягатиме не менше 85 мільярдів норвезьких крон (майже 8,5 млрд доларів). Про це повідомили у відомстві.



Близько 15 млрд норвезьких крон буде виділено на цивільну підтримку, а 70 млрд — на військову.



«Метою уряду є дати Україні можливість самостійно визначати своє майбутнє. Підтримка, яку Україна надає у її боротьбі за свободу, не тільки необхідна для самооборони, а й служить зміцненню безпеки Норвегії та Європи», — заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.



Додаткове фінансування буде спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки, сприяння відновленню та бюджетну підтримку української влади, а також на подвоєння асигнувань до Українського інвестиційного фонду Norfund. Також буде збільшено обсяг гуманітарної допомоги.



«Я ніколи не забуду руйнації, які я побачив під час свого візиту до України у березні. Коли я їхав до Харкова, який знаходиться всього за кілька кілометрів від лінії фронту, Росія завдала удару за допомогою безпілотника по житловому району на околиці міста. Коли я приїхав, житлові будинки все ще горіли. Незаконна агресивна війна Росії вбиває сім'ї, руйнує будинки та життєво важливу інфраструктуру. Саме тому ми збільшуємо нашу підтримку для зміцнення стійкості України, включно з гуманітарною допомогою наступного року», — резюмував міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.



