На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА

Аварія на водогоні в окупованій Луганській області. Фото: «Луганськвода»

В окупованій Луганській області сталася аварія на водогонах, що забезпечують 24 населені пункти, серед яких вісім міст. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, питна вода відсутня у 200 тисяч жителів.



«Повністю відключені від подачі води 16 селищ та сіл, а також п'ять міст. Крім того, води у кранах немає більше ніж у половини жителів міст Брянка, Кадіївка та Алчевськ», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що в окупованому місті Лисичанськ на Луганщині жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла.