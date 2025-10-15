Велика Британія ввела санкції проти «ЛУКОЙЛа» та «Роснефти»

Велика Британія розширила список санкцій проти Росії, включивши в нього нафтові компанії «ЛУКОЙЛ» і «Роснефть». Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті уряду.



Під обмеження потрапили активи компаній, а також введено заборону на надання їм трастових послуг і посилено транспортні санкції. Судна і літаки, що належать, контролюються або експлуатуються цими компаніями, не зможуть заходити в британські порти та аеронавігаційний простір.



Лондон пояснив рішення тим, що обидві компанії отримують вигоду від уряду РФ і підтримують його діяльність у стратегічно важливому енергетичному секторі.



Крім того, до списку санкцій внесена індійська компанія Nayara Energy, найбільшим акціонером якої є «Роснефть».