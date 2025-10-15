Луганська ОВА запропонувала компроміс щодо вилучення залишків бюджетів громад

Олексій Харченко. Фото: Луганська ОВА

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що уряд планує вилучити з бюджетів громад Луганщини невикористані рештки коштів. При цьому, за його словами, йдеться не про ліквідацію місцевих адміністрацій, а про приведення їхніх функцій у відповідність до нинішніх умов. Про це повідомляється на сайті відомства.



Харченко зазначив, що обласна влада підтримує ініціативи уряду, спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), особливо тим, хто вже двічі втратив житло через війну. Однак він наголосив, що при розподілі бюджетних коштів необхідно зберігати принцип субсидіарності, тобто наближати фінансові рішення до кінцевого отримувача публічних послуг — громад.

За словами глави ОВА, більшість вільних залишків сформувалася ще 2021 року за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. Ці кошти зберігалися для того, щоб громади могли швидко розпочати відновлення після деокупації. 2021 року доходна частина бюджету Луганської області становила близько 4,5 млрд гривень, тоді як зараз річні податкові надходження — приблизно 500 млн гривень.



До вересня 2025 року, наголосив Харченко, згідно з Бюджетним кодексом, громади не мали права використовувати ці кошти на вирішення житлових питань переселенців. Однак після ухвалення змін до держбюджету 2025 року їм дозволили спрямовувати гроші на такі потреби.



«Ми вже почали розробляти програму пільгового кредитування для переселенців із 2014 року з тих територій, де не створено військових адміністрацій. Сподіваємося показати перші результати до кінця року», — заявив Харченко.



Він також додав, що вилучення залишків коштів не призведе до припинення фінансування громад: вони, як і раніше, отримуватимуть базові та додаткові дотації від держави, а також зможуть формувати власні доходи. Йдеться виключно про тимчасовий перерозподіл невикористаних коштів для реалізації житлових програм для ВПО.

«Ми розраховуємо, що компроміс між урядом та громадами дозволить усім сторонам брати активну участь у програмах підтримки переселенців», — наголосив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, у рамках реалізації ветеранської політики Луганської ОВА за рахунок місцевого бюджету створено 13 посад із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.