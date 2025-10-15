Новий шанс на мир: Трамп та Зеленський проведуть переговори у Білому домі

Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Зеленським під час Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня 2025 року. Фото: POLITICO

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом у п'ятницю у Вашингтоні. У Білому домі розраховують, що після успіху на Близькому Сході вдасться досягти прогресу і щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише POLITICO.

Представник адміністрації США повідомив, що Трамп «оптимістично» налаштований і має намір переконати обидві сторони припинити бойові дії. Перед зустріччю у Білому домі українські та американські делегації проведуть двосторонні переговори.

Київ має намір обговорити запит на постачання ракет Tomahawk, систем ППО, зміцнення енергетичної стійкості та розширення співробітництва у сфері безпілотників. Посол України в США Ольга Стефанишина наголосила, що візит Зеленського стане частиною масштабних зусиль щодо активізації взаємодії з адміністрацією, Конгресом та бізнесом.

За її словами, Україна прагне «мобілізувати участь США» у зміцненні оборони та енергетики, а також привернути увагу до необхідності нових санкцій проти Росії. Зеленський повідомив, що за порадою Трампа зустрінеться у Вашингтоні з представниками енергетичних та воєнних компаній. Головною темою переговорів є захист української інфраструктури від російських атак.



У Білому домі вважають, що Росія «втрачає тисячі життів і веде війну, яка йде не за планом», і що Москва має бути мотивованою сісти за стіл переговорів. Трамп підкреслив, що, як і раніше, підтримує особисті контакти з Володимиром Путіним, але «не розуміє, чому він продовжує війну», — зазначає видання.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп схвалить передачу Україні крилатих ракет Tomahawk «у невеликій кількості», щоб підштовхнути Росію до переговорів.