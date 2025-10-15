Авіаудар по храму у Костянтинівці: патрульні евакуювали поранених та дворічного хлопчика

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Під час російського авіаційного удару по храму у Костянтинівці поліцейські евакуювали громадян із небезпечних районів міста, зокрема дворічного хлопчика. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Поліцейські прибули на місце і, попри обстріли, організували порятунок постраждалих. На території храму патрульні виявили двох загиблих та кількох поранених. Серед поранених — 47-річний чоловік та його дворічний син», — йдеться у повідомленні.



До речі, хлопчик не постраждав.



Інспектори евакуювали тяжко поранену жінку, чоловіка та дворічного хлопчика, решту людей доставив екіпаж поліції Донецької області.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 11 жовтня завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті атаки загинули двоє мирних жителів. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня важкості.

