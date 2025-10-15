У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами

У Маріуполі вантажівка врізалася у трамвай з пасажирами. Скріншот

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 15 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода.

На перетині вулиць Ілліча та Металургів вантажівка в'їхала у трамвай з пасажирами.

Відео із місця аварії публікують очевидці. Інформації про постраждалих чи наслідків аварії немає.

Автоінцидент спричинив затор на цій ділянці, три смуги у бік ринку перекрито, і водії об'їжджають по рейках.

