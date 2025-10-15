Росіяни атакували Добропілля: рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло чоловіка

Росіяни атакували Добропілля. Фото: ДСНС

Російські військовослужбовці завдали авіаційного удару по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок обстрілу є жертва. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Напередодні російські окупанти завдали підступного авіаудару по приватному житловому сектору міста. Рятувальники працювали під загрозою повторного обстрілу, через що їм неодноразово доводилося зупинятися», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло чоловіка.





Працівники ДСНС розібрали близько 500 кг зруйнованих будівельних конструкцій. Станом на 17:25 роботи завершено.



Раніше ми писали, що 15 жовтня російська авіація вдарила по місту Костянтинівка на Донеччині.

